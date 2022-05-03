КХЛ заняла седьмое место среди европейских лиг по средней посещаемости матчей

Континентальная хоккейная лига заняла седьмое место по средней посещаемости среди европейских чемпионатов в сезоне-2021/2022, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Первую строчку по посещаемости заняла Национальная лига Швейцарии (6 139 зрителей в среднем), на втором месте находится Шведская хоккейная лига (4738), замкнула тройку Немецкая хоккейная лига (3059). Самым посещаемым клубом Европы стал швейцарский «Берн», его матчи в среднем посещают 13 348 человек.
Средняя посещаемость матчей Континентальной хоккейной лиги упала на 63% по сравнению с сезоном-2019/2020 (последний сезон перед коронавирусом) и составила 2382 человека. Лучшим по средней посещаемости клубом из КХЛ стало минское «Динамо» — 6 304 человек. В пятёрку также вошли СКА (4211), «Барыс» (3821), «Ак Барс» (3403) и «Сибирь» (3231).
- 3 мая 2022
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