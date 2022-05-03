The Hockey News: Шестёркин — самый топовый вратарь НХЛ, он главный козырь «Рейнджерс»

Авторитетное издание The Hockey News в преддверии стартового матча серии первого раунда плей-офф НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз» выделило российского голкипера «рейнджеров» Игоря Шестёркина.

«В текущем сезоне «Нью-Йорк Рейнджерс» были одной из самых обсуждаемых команд Восточной конференции, в особенности когда речь заходила о возможных притязаниях на Кубок Стэнли. На первый взгляд, один из сильнейших коллективов Столичного дивизиона обладает массой аспектов, которые симпатичны болельщикам. Как-никак, они выиграли множество матчей в этом году, особенно на домашней площадке.



Тем не менее скучные гики из мира хоккейной аналитики предостерегали нас, указывая на фундаментальные статистические показатели «Рейнджерс», и утверждали, что «синерубашечники» добились такого успеха во многом благодаря титаническим усилиям своего вратаря Игоря Шестёркина. Благодаря потрясающей игре на последнем рубеже нью-йоркцев восходящая суперзвезда вратарского цеха НХЛ оказался не только главным фаворитом на получение «Везины Трофи», но также был удостоен слов поддержки в качестве кандидата на завоевание «Харт Трофи» — награды для MVP всего чемпионата.



Вдобавок ко всему, в гладком чемпионате «Рейнджерс» были одной из худших команд по владению шайбой, а также оказались на шестом месте в лиге по количеству допущенных у своих ворот моментов повышенной опасности.



С другой стороны, благодаря таким ярким игрокам, как Артемий Панарин, Мика Зибанеджад и Крис Крайдер, не говоря уже о действующем обладателе «Норрис Трофи» Адаме Фоксе, команда умеет забивать.



Генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри добавил команде несколько важных элементов, ранее зарекомендовавших себя на уровне плей-офф. К Баркли Гудроу, хорошо проявившему себя в чемпионские сезоны в «Тампе», и опытному кубковому бойцу Райану Ривзу, пришедшему из «Вегаса», перед дедлайном по обменам прибавились Эндрю Копп и Тайлер Мотт. Играть против таких парней совсем не сладко, а сами они придали составу команды необходимую глубину.



Интересно будет посмотреть, как несколько интересных составных частей будут собраны в один паззл в плей-офф, но, как бы то ни было, главным козырем «синерубашечников» остаётся Игорь Шестёркин, являющийся самым топовым вратарём лиги.



«Рейнджерс» продвинутся по сетке плей-офф настолько далеко, насколько их затащит российский вратарь, ведь команду регулярно перебрасывают и переигрывают во владении шайбой в полных составах», — говорится в сообщении.