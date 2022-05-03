«Заступился за людей». Сестра убитого в Челябинской области игрока рассказала об инциденте

Сестра убитого в баре «Перекрёсток» Челябинской области хоккеиста Николая Шарова рассказала об инциденте.
«Николай ни с кем не конфликтовал, он заступился за людей. Всё, что пишут на сайтах, что он ссорился с убийцей, — это неправда. Мой брат был с ним в хороших отношениях. Убийца приехал, сразу на улице начал стрелять, в помещении выстрелил в стол, мой брат встал то ли его успокоить, то ли закрыть людей, он с ним общался и не думал, что тот в него выстрелит», — приводит слова девушки «Газета.Ru».
Напомним, ранее в поселке Бреды Челябинской области застрелили 26-летнего хоккеиста местного клуба «Колос» Николая Шарова. Сообщалось, что у хоккеиста произошёл конфликт с другим посетителем во время отдыха в заведении. Дальше, по предварительным данным, один из них ушёл домой за ружьём, а по возвращении выстрелил в обидчика, после чего сел в свой автомобиль и уехал. Подозреваемого задержали, ранее он трижды судим.
- 3 мая 2022
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