Нападающий «Вашингтона» не считает команду андердогом в серии с «Флоридой»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился ожиданиями от стартового матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз».

«Мы андердоги? Я так не думаю. У нас достаточно опыта, чтобы понимать: как только ты попал в плей-офф НХЛ, разрыв между командами станет намного меньше, чем в регулярном чемпионате. Теперь, если мы не сыграем в полную силу и не сыграем в наш хоккей, «Флорида», вероятно, забьёт много голов. У них есть такая способность. Но и мы можем сделать то же самое, если сыграем в свою игру, сыграем как команда, будем заботиться друг о друге и принимать разумные решения с шайбой», — приводит слова Оши официальный сайт НХЛ.

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Флоридой Пантерз». Первая встреча запланирована на ночь с 3 на 4 мая мск.

Напомним, «пантеры» выиграли регулярный чемпионат НХЛ, набрав 122 очка в 82 встречах и потерпев 24 поражения, 18 из которых в основное время. «Вашингтон» занял восьмое место в Восточной конференции. «Столичные» набрали 100 баллов, потерпев 38 поражений (26 — в основное время).