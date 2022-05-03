Нападающий «Вашингтона» не считает команду андердогом в серии с «Флоридой»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился ожиданиями от стартового матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз».
«Мы андердоги? Я так не думаю. У нас достаточно опыта, чтобы понимать: как только ты попал в плей-офф НХЛ, разрыв между командами станет намного меньше, чем в регулярном чемпионате. Теперь, если мы не сыграем в полную силу и не сыграем в наш хоккей, «Флорида», вероятно, забьёт много голов. У них есть такая способность. Но и мы можем сделать то же самое, если сыграем в свою игру, сыграем как команда, будем заботиться друг о друге и принимать разумные решения с шайбой», — приводит слова Оши официальный сайт НХЛ.
В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Флоридой Пантерз». Первая встреча запланирована на ночь с 3 на 4 мая мск.
Напомним, «пантеры» выиграли регулярный чемпионат НХЛ, набрав 122 очка в 82 встречах и потерпев 24 поражения, 18 из которых в основное время. «Вашингтон» занял восьмое место в Восточной конференции. «Столичные» набрали 100 баллов, потерпев 38 поражений (26 — в основное время).
- 3 мая 2022
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