Подозреваемый в убийстве 26-летнего хоккеиста может получить пожизненный срок

Подозреваемый в убийстве 26-летнего хоккеиста «Колоса» Николая Шарова в поселке Бреды Челябинской области может получить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Об этом рассказал адвокат Максим Калинов.
«Наказание предусматривается по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ от 6 до 15 лет лишения свободы, если он стрелял в одного человека. Но если в непосредственной близости находились другие люди, то это могут квалифицировать по ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийство общеопасным способом. Наказание — от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы», — приводит слова Калинова «Газета.Ru».
Напомним, ранее в поселке Бреды Челябинской области застрелили 26-летнего хоккеиста местного клуба «Колос» Николая Шарова. Сообщалось, что у хоккеиста произошёл конфликт с другим посетителем во время отдыха в заведении. Дальше, по предварительным данным, один из них ушёл домой за ружьём, а по возвращении выстрелил в обидчика, после чего сел в свой автомобиль и уехал. Подозреваемого задержали, ранее он трижды судим.
- 3 мая 2022
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