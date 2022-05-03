Вратарь Шарыченков подпишет двухлетнее соглашение с ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», российский голкипер Александр Шарыченков подпишет двухлетнее соглашение с ЦСКА. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.
В завершившемся сезоне 30-летний Шарыченков выступал за «Салават Юлаев». Голкипер принял участие в 17 встречах регулярного чемпионата, в которых одержал девять побед при 91,4% отражённых бросков и коэффициенте полезности 2,23. В плей-офф Шарыченков сыграл 10 матчей, одержав победы в половине из них. Он оформил один шат-аут при среднем показателе за встречу в 91,7% отражённых бросков и коэффициенте полезности 2,08.
Напомним, вратарь уже выступал за ЦСКА. Он провёл за армейцев сезон-2020/2021, отыграв 36 матчей регулярки при 91,5% отражённых бросков и коэффициенте полезности 2,08.
- 3 мая 2022
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