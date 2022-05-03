Фетисов — о низкой посещаемости матчей КХЛ: очень печально. В Европе нет клубов-олигархов

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о низкой посещаемости матчей КХЛ. Лига заняла лишь седьмое место в Европе.
«Не может такого быть, чтобы в Великобритании была посещаемость больше, чем в России! Там хоккея нет. Этот вопрос нужно задать руководству КХЛ прежде всего. Печально, если так и есть на самом деле. Пока спортивный принцип не будет главным, не будет равных возможностей.
Я так понимаю, во всех европейских лигах нет клубов-олигархов, фантастических преимуществ кого-то. Хороший пример для КХЛ в этих непростых условиях наконец-то прийти к главному решению: чтобы у всех были равные возможности. Перестать забирать налево и направо игроков из команды КХЛ по надуманным признакам и ещё много чего. Если это так на самом деле — то это очень печальный показатель. Очень печальный, который меня очень расстроил», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 3 мая 2022
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