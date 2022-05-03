«Авангард» подписал контракт с 35-летним защитником Антоном Беловым
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Хоккейный клуб «Авангард» подписал однолетнее соглашение с 35-летним защитником Антоном Беловым.
«С уходом Алексея Емелина нашей команде был необходим опытный защитник, способный стать лидером в раздевалке. Помимо этого, Антон хорошо читает игру, умело использует свои габариты в борьбе на пятачке, силён в позиционной обороне. Он наверняка станет для молодых игроков примером профессионального отношения к делу. Уверен, со своей ролью в «Авангарде» Белов справится на отлично», — приводит слова генерального менеджера «ястребов» Алексея Волкова официальный телеграм-канал команды.
Напомним, сезон-2021/2022 Белов отыграл за московское «Динамо». Он провёл 28 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «+9».
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