Третьяк — о низкой посещаемости матчей КХЛ: пандемия у нас была, поэтому люди не ходили

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал информацию о низкой посещаемости матчей КХЛ. Лига заняла лишь седьмое место в Европе.
«Ну и что, что Швейцария на первом месте по посещаемости? Я не знаю, как Великобритания оказалась выше России по этому показателю. Пандемия у нас была, поэтому люди не ходили и был запрет. Неужели непонятно?» — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, первую строчку по посещаемости заняла Национальная лига Швейцарии (6139 зрителей в среднем), на втором месте находится Шведская хоккейная лига (4738), замкнула тройку Немецкая хоккейная лига (3059). Самым посещаемым клубом Европы стал швейцарский «Берн», его матчи в среднем посещают 13 348 человек.
Средняя посещаемость матчей Континентальной хоккейной лиги упала на 63% по сравнению с сезоном-2019/2020 (последний сезон перед коронавирусом) и составила 2382 человека.
- 3 мая 2022
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