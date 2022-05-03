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Илья Самсонов не выйдет в старте на первый матч серии с «Флоридой». Ему предпочли Ванечека

Илья Самсонов не выйдет в старте на первый матч серии с «Флоридой». Ему предпочли Ванечека
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал, что основным вратарём в стартовом матче плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» станет Витек Ванечек, а не Илья Самсонов. Об этом сообщает североамериканский журналист Том Гулитти.

25-летний Самсонов в регулярном чемпионате сыграл 44 матча, в которых одержал 23 победы при 89,6% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,02. На счету 26-летнего Ванечека 42 встречи, 20 побед, 90,8% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,67.

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Флоридой Пантерз». Первая встреча запланирована на ночь с 3 на 4 мая мск.

Напомним, «пантеры» выиграли регулярный чемпионат НХЛ, набрав 122 очка в 82 встречах и потерпев 24 поражения, 18 из которых — в основное время. «Вашингтон» занял восьмое место в Восточной конференции. «Столичные» набрали 100 баллов, потерпев 38 поражений (26 — в основное время).

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