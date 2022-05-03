Расписание и время матчей серии плей-офф НХЛ между «Вашингтоном» и «Флоридой»

В ночь с 3 на 4 мая (по московскому времени) стартует серия первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Флоридой Пантерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Стартовый матч будет сыгран в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» — домашней арене «пантер». Встреча начнётся в 2:30 мск.

Полное расписание серии:

1. Ночь с 3 на 4 мая мск, 2:30 — «Флорида» — «Вашингтон»

2. Ночь с 5 на 6 мая мск, 2:30 — «Флорида» — «Вашингтон»

3. 7 мая мск, 20:00 — «Вашингтон» — «Флорида»

4. Ночь с 9 на 10 мая мск, 2:00 — «Вашингтон» — «Флорида»

5.* Ночь с 11 на 12 мая мск — «Флорида» — «Вашингтон»

6.* Ночь с 13 на 14 мая мск — «Вашингтон» — «Флорида»

7.* Ночь с 15 на 17 мая мск — «Флорида» — «Вашингтон»

* — если понадобится

Напомним, «пантеры» выиграли регулярный чемпионат НХЛ, набрав 122 очка в 82 встречах и потерпев 24 поражения, 18 из которых — в основное время. «Вашингтон» занял восьмое место в Восточной конференции. «Столичные» набрали 100 баллов, потерпев 38 поражений (26 — в основное время).