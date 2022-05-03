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«Торонто» перевёл российского форварда Овчинникова в основной состав на время плей-офф НХЛ

«Торонто» перевёл российского форварда Овчинникова в основной состав на время плей-офф НХЛ
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«Торонто Мэйпл Лифс» перевёл российского нападающего Дмитрия Овчинникова в основной состав на время плей-офф, сообщается на официальном сайте «кленовых листьев».

Прежде 19-летний форвард выступал в АХЛ за «Торонто Марлиз». Команда не смогла попасть в плей-офф. Россиянин успел провести семь встреч, в которых забросил две шайбы при показателе полезности «0».

Напомним, в феврале Овчинников, задрафтованный «Торонто» в 2020 году в пятом раунде под общим 137-м номером, подписал трёхлетнее соглашение новичка с «кленовыми листьями». В НХЛ он ещё не играл. До февраля россиянин играл в КХЛ за «Сибирь». Он принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи, суммарно набрав три очка.

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