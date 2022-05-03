«Нам нужно сделать лишь два шага, верно?» Овечкин высказался перед первым матчем плей-офф

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался в преддверии стартового матча плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз».
«Эти матчи будут совсем другими в сравнении с теми, что были в регулярном чемпионате. Очевидно, что у них очень сплочённая команда — лучшая команда в регулярном сезоне. Но в плей-офф всё будет по-другому. Будет другое мышление, другая скорость. Это будет другой уровень боя.
Но с самого начала, с начала года, это не имеет значения. Нам нужно сделать лишь два шага, верно? Сначала — выйти в плей-офф, а затем — выиграть Кубок. Так что мы просто не должны искать оправданий», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Флоридой Пантерз». Первая встреча запланирована на ночь с 3 на 4 мая мск.
Напомним, «пантеры» выиграли регулярный чемпионат НХЛ, набрав 122 очка в 82 встречах и потерпев 24 поражения, 18 из которых — в основное время. «Вашингтон» занял восьмое место в Восточной конференции. «Столичные» набрали 100 баллов, потерпев 38 поражений (26 — в основное время).
- 3 мая 2022
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