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«Он вернулся». Пресс-служба «Вашингтона» восторженно отреагировала на новость об Овечкине

«Он вернулся». Пресс-служба «Вашингтона» восторженно отреагировала на новость об Овечкине
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Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» в одной из социальных сетей прокомментировала возвращение российского нападающего команды Александра Овечкина в состав в преддверии стартового матча плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз».

«Он вернулся», — говорится в сообщении.

Напомним, 25 апреля Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) после подножки от голкипера Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Российский нападающий не смог продолжить встречу и покинул площадку. Только 1 мая Овечкин, пропустив последние три встречи регулярного чемпионата, вернулся к полноценным тренировкам в звене.

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Флоридой Пантерз». Первая встреча запланирована на ночь с 3 на 4 мая мск.

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