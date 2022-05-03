«Он вернулся». Пресс-служба «Вашингтона» восторженно отреагировала на новость об Овечкине

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» в одной из социальных сетей прокомментировала возвращение российского нападающего команды Александра Овечкина в состав в преддверии стартового матча плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз».

«Он вернулся», — говорится в сообщении.

Напомним, 25 апреля Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) после подножки от голкипера Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Российский нападающий не смог продолжить встречу и покинул площадку. Только 1 мая Овечкин, пропустив последние три встречи регулярного чемпионата, вернулся к полноценным тренировкам в звене.



В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Флоридой Пантерз». Первая встреча запланирована на ночь с 3 на 4 мая мск.