«Он вернулся». Пресс-служба «Вашингтона» восторженно отреагировала на новость об Овечкине
Поделиться
Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» в одной из социальных сетей прокомментировала возвращение российского нападающего команды Александра Овечкина в состав в преддверии стартового матча плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз».
«Он вернулся», — говорится в сообщении.
Напомним, 25 апреля Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) после подножки от голкипера Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Российский нападающий не смог продолжить встречу и покинул площадку. Только 1 мая Овечкин, пропустив последние три встречи регулярного чемпионата, вернулся к полноценным тренировкам в звене.
В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Флоридой Пантерз». Первая встреча запланирована на ночь с 3 на 4 мая мск.
Комментарии
- 3 мая 2022
-
23:06
-
22:54
-
22:40
-
22:08
-
22:00
-
21:47
-
21:25
-
21:10
-
20:45
-
20:24
-
20:16
-
20:14
-
19:52
-
19:30
-
19:01
-
18:55
-
18:49
-
18:32
-
18:18
-
17:56
-
17:33
-
17:05
-
16:51
-
16:20
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:13
-
13:17
-
12:45
-
12:38
-
12:35
Партнерский контент