Бочаров: если бы не отъезд Олкинуоры, «Магнитка» так далеко могла и не пройти в плей-офф
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Голкипер «Локомотива» Иван Бочаров поделился мнением об игре российского вратаря «Металлурга» Василия Кошечкина.
«Кошечкин так хорош в 39-летнем возрасте? За него тоже можно только порадоваться. Это вратарь высокого уровня, и в этом плей-офф он очередной раз доказал свой класс. В регулярке ставка делалась на Олкинуору, и, если бы не его отъезд, возможно, «Магнитка» так далеко бы и не прошла в плей-офф. Видно было, что в первом раунде где-то Кошечкину тяжело приходилось физически, но с каждым матчем он прибавлял и где-то за счёт большого опыта смог достичь такого результата. Он получал удовольствие от игры, словно в молодые годы», — сказал Бочаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.
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