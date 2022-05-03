Агент Микко Лехтонена: расторжение контракта со СКА стоило бы игроку 160 млн рублей

Мика Раутакаллио, агент экс-защитника СКА Микко Лехтонена, поделился подробностями расторжения контракта со СКА.



«Из общения с руководством СКА стало понятно, что расторжение контракта стоило бы 160 млн рублей, то есть около € 2 млн по нынешнему курсу. Контракт Микко был одним из самых крупных в КХЛ. Поэтому такая высокая компенсация. Ситуация Микко сильно отличалась от других игроков. Стандартный контракт КХЛ содержит пункты, в которых расписывается, сколько именно игрок должен выплатить за расторжение контракта по своей инициативе», — приводит слова Раутакаллио Iltalehti.

Напомним, ранее СКА объявил о расставании с пятью легионерами – Лео Комаровым, Микко Лехтоненом, Мэтом Робинсоном, Ларсом Юханссоном и Йоонасом Кемппайненом.