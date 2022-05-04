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Шестёркин: я провожу неплохой сезон, но могу играть ещё лучше. Для этого и нужен плей-офф

Шестёркин: я провожу неплохой сезон, но могу играть ещё лучше. Для этого и нужен плей-офф
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин считает, что может ещё улучшить свою игру в НХЛ.

«Я посмотрел, сколько матчей сыграл, и, если честно, был в шоке. Думаю, я провожу хороший сезон, неплохой, но могу играть ещё лучше. Для этого и нужен плей-офф. Это новая страница для меня. Регулярный сезон закончился, и я уже забыл о нём. Просто продолжаю идти вперёд и с нетерпением жду плей-офф», — приводит слова Шестёркина официальный сайт НХЛ.

Напомним, голкипер «Рейнджерс» стал лучшим вратарём регулярного чемпионата НХЛ по коэффициенту надёжности и проценту отражённых бросков. Коэффициент надёжности голкипера составил 2,07, а процент отражённых бросков — 93,5. В текущем сезоне вратарь провёл 53 матча и оформил в них шесть шат-аутов. Это его третий сезон в НХЛ. Ранее на его счету было 48 матчей и два шат-аута – оба в прошлом сезоне.

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