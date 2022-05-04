Кросби обогнал Ягра и догнал Фёдорова по передачам за карьеру в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Питтсбург Пингвинз».
На момент написания новости начался третий период. Счёт в матче — 3:3.
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби оформил две результативные передачи на Джейка Гюнцеля. Второй пас стал для 34-летнего канадца 124 в плей-офф НХЛ. Это позволило Кросби обойти Яромира Ягра (123), а также догнать Сергея Фёдорова (124) по передачам в плей-офф НХЛ. Теперь Кросби занимает седьмое место по ассистам. Всего в 175 матчах плей-офф на счету канадского нападающего 193 (69+124) очка.
Яромир Ягр провёл в плей-офф 208 матчей, набрав 201 (78+123) очко. Сергей Фёдоров сыграл в 183 поединках. На счету россиянина 176 (52+124) баллов.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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