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Кузнецов с передачи Овечкина забил Бобровскому в матче плей-офф «Флорида» — «Вашингтон»

Кузнецов с передачи Овечкина забил Бобровскому в матче плей-офф «Флорида» — «Вашингтон»
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В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходит первый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 2:2. Один из голов за «Вашингтон» забил российский нападающий Евгений Кузнецов. Результативной передачей отметился Александр Овечкин. Ворота «Флориды» защищает российский голкипер Сергей Бобровский.

Напомним, «Флорида» выиграла регулярный чемпионат НХЛ, набрав 122 очка в 82 встречах. «Вашингтон», в свою очередь занял восьмое место в Восточной конференции. Столичный клуб набрал 100 очков.

Действующим победителем турнира является «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая в финальной серии прошлого года обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1.

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