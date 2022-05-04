Бобровский спас ворота «Флориды», отразив два броска в одной атаке в матче с «Вашингтоном»

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходит первый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу «Вашингтона» В одном из эпизодов российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил два броска в одной атаке.

Посмотреть видео сейва Бобровского можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, «Флорида» выиграла регулярный чемпионат НХЛ, набрав 122 очка в 82 встречах. «Вашингтон», в свою очередь занял восьмое место в Восточной конференции. Столичный клуб набрал 100 очков.

Действующим победителем турнира является «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая в финальной серии прошлого года обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1.