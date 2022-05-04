Гол Кузнецова и ассист Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Флориду

Обладатель Президентского кубка «Флорида Пантерз» на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в Санрайзе (США) принимала «Вашингтон Кэпиталз» в рамках 1/8 финала плей-офф Восточной конференции. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Игрок «Вашингтона» Том Уилсон с передач Энтони Манты и Джастина Шульца открыл счёт на четвёртой минуте. Далее шайбы Сэма Беннетта (Радко Гудас и Картер Вераге — ассисты) и Клода Жиру (голевые передачи дали Брэндон Монтур и Джонатан Юбердо) вывели «лис» вперёд в этой встрече. На 50-й минуте Евгений Кузнецов с передачи Александра Овечкина сравнял счёт. Через две минуты Ти Джей Оши с помощью ассистов Никласа Бекстрёма и Дмитрия Орлова вывел клуб из столицы вперёд. Окончательный счёт на табло установил Лар Эллер на последней минуте матча.
Следующая встреча между командами состоится в Санрайзе 6 мая в 02:30 мск.
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