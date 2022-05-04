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Гол Кузнецова и ассист Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Флориду

Гол Кузнецова и ассист Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Флориду
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Обладатель Президентского кубка «Флорида Пантерз» на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в Санрайзе (США) принимала «Вашингтон Кэпиталз» в рамках 1/8 финала плей-офф Восточной конференции. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Игрок «Вашингтона» Том Уилсон с передач Энтони Манты и Джастина Шульца открыл счёт на четвёртой минуте. Далее шайбы Сэма Беннетта (Радко Гудас и Картер Вераге — ассисты) и Клода Жиру (голевые передачи дали Брэндон Монтур и Джонатан Юбердо) вывели «лис» вперёд в этой встрече. На 50-й минуте Евгений Кузнецов с передачи Александра Овечкина сравнял счёт. Через две минуты Ти Джей Оши с помощью ассистов Никласа Бекстрёма и Дмитрия Орлова вывел клуб из столицы вперёд. Окончательный счёт на табло установил Лар Эллер на последней минуте матча.

Следующая встреча между командами состоится в Санрайзе 6 мая в 02:30 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
04 мая 2022, среда. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Манта, Шульц) – 03:48 (5x5)   1:1 Беннетт (Гудас, Вераге) – 17:55 (5x5)   2:1 Жиру (Монтур) – 20:43 (5x5)   2:2 Кузнецов (Овечкин) – 48:14 (5x5)   2:3 Оши (Бекстрём, Орлов) – 50:37 (5x5)   2:4 Эллер – 59:11 (en)
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