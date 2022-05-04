«Питтсбург» вынужденно заменил голкипера в середине второго овертайма

«Питтсбург Пингвинз» вынужденно заменил в середине второго овертайма Кейси ДеСмита.
Кейси получил повреждение, вместо него вышел канадец Луи Доминг, сыгравший в этом сезоне НХЛ меньше 60 минут.
3 сентября «Питтсбург» объявил о подписании контракта с 29-летним голкипером, который рассчитан на один сезон и является двусторонним. Зарплата на уровне НХЛ составляет 750 тысяч долларов, АХЛ – 300 тысяч.
Минувший сезон Доминге провёл в системе «Калгари Флэймз». За «Флэймз» в НХЛ он сыграл только 1 матч, за фарм-клуб в АХЛ – 3. Ранее он также выступал за «Аризону Койотс», «Тампу-Бэй Лайтнинг» (личный рекорд по победам за сезон – 21 в 26 матчах, 2018/19), «Нью-Джерси Дэвилз» и «Ванкувер Кэнакс».
Напомним, В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся первый матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
ВИДЕО замены можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
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