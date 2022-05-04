Александр Овечкин набрал 46 очков за 45 игр в плей-офф НХЛ
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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 46 очков (25 голов + 21 ассист) за 45 игр в плей-офф НХЛ.
На 50-й минуте матча «Флорида Пантерз» — «Вашингтон» Евгений Кузнецов с передачи Александра Овечкина сравнял счёт. Таким образом, эта голевая передача стала 46-м очком для Овечкина в 45 играх плей-офф, начиная с розыгрыша сезона-2017/2018.
Напомним, обладатель Президентского кубка «Флорида Пантерз» на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в Санрайзе (США) принимала «Вашингтон Кэпиталз» в рамках 1/8 финала плей-офф Восточной конференции. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 78 матчах, в которых набрал 91 очко (50 голов + 41 ассист).
Новость по темеЕвгений Кузнецов — первая звезда матча «Флорида» — «Вашингтон»
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