Александр Овечкин набрал 46 очков за 45 игр в плей-офф НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 46 очков (25 голов + 21 ассист) за 45 игр в плей-офф НХЛ.

На 50-й минуте матча «Флорида Пантерз» — «Вашингтон» Евгений Кузнецов с передачи Александра Овечкина сравнял счёт. Таким образом, эта голевая передача стала 46-м очком для Овечкина в 45 играх плей-офф, начиная с розыгрыша сезона-2017/2018.

Напомним, обладатель Президентского кубка «Флорида Пантерз» на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в Санрайзе (США) принимала «Вашингтон Кэпиталз» в рамках 1/8 финала плей-офф Восточной конференции. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 78 матчах, в которых набрал 91 очко (50 голов + 41 ассист).