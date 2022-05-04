Малкин — о Шестёркине: он невероятный. Я думаю, он выиграет «Везину»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после первого матча плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс» поделился мнением об игре российского вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина.



«Что делает Игоря Шестёркина особенным? Я не тренер вратарей, понятия не имею.



Он невероятный. Я думаю, что он, скорее всего, выиграет «Везину Трофи». Мы знаем, что игры с ним – большой вызов для нападающих: для меня, для Кросби. Это нелегко, но мы верим. Верю в себя и в своих партнёров», – цитируют Малкина журналист Грег Вышински и Pens inside scoop в «Твиттере».



В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся первый матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.



Хозяева открыли счёт на девятой минуте. Адам Фокс сумел записать своё имя в протокол. На 24-й минуте Эндрю Копп удвоил преимущество своей команды. Спустя минуту Джейк Гюнцель отыграл одну шайбу. А на 32-й минуте Гюнцель оформил дубль, что позволило его команде сравнять счёт.



На 38-й минуте встречи Крис Крайдер снова вывел хозяев вперёд. Но через минуту гол Брайана Раста с передачи российского нападающего Евгения Малкина установил на табло ничейный результат. Только на 106-й минуте матча Малкин решил исход встречи.