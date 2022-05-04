Малкин: не думаю сейчас о контракте. Чувствую, что по-прежнему способен делать на льду всё

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о своей игре и ответил на вопрос о контракте.



«Я сейчас не думаю о нём. Настало время получать удовольствие, играть матчи. Я пропустил полсезона, это была тяжёлая травма для меня самого. Сейчас сосредоточен на том, чтобы сделать всё, что в моих силах. Я ещё чувствую, что могу всё сделать на льду. Помочь команде победить – вот моя цель», – цитирует Малкина Pens inside scoop.

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся первый матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.



Хозяева открыли счёт на девятой минуте. Адам Фокс сумел записать своё имя в протокол. На 24-й минуте Эндрю Копп удвоил преимущество своей команды. Спустя минуту Джейк Гюнцель отыграл одну шайбу. А на 32-й минуте Гюнцель оформил дубль, что позволило его команде сравнять счёт.



На 38-й минуте встречи Крис Крайдер снова вывел хозяев вперёд. Но через минуту гол Брайана Раста с передачи российского нападающего Евгения Малкина установил на табло ничейный результат. Только на 106-й минуте матча Малкин решил исход встречи.