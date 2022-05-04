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Кузнецов — о голе «Флориде»: хоккейный бог был на моей стороне, я благодарен за это

Кузнецов — о голе «Флориде»: хоккейный бог был на моей стороне, я благодарен за это
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал гол в ворота «Флориды Пантерз» в первом матче серии Кубка Стэнли.

«Всё произошло очень быстро, в этой ситуации я хотел использовать свой лучший приём. Целился под блин, там было немного открыто. Шайба задела вратаря, но зашла в сетку. Так что хоккейный бог был на моей стороне, я благодарен за это», – цитирует Кузнецова журналист Эндрю Гиллис в «Твиттере».

Обладатель Президентского кубка «Флорида Пантерз» на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в Санрайзе (США) принимала «Вашингтон Кэпиталз» в рамках 1/8 финала плей-офф Восточной конференции. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Российский нападающий Евгений Кузнецов признан первой звездой матча. На его счету один гол.

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