Кузнецов — о голе «Флориде»: хоккейный бог был на моей стороне, я благодарен за это
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал гол в ворота «Флориды Пантерз» в первом матче серии Кубка Стэнли.
«Всё произошло очень быстро, в этой ситуации я хотел использовать свой лучший приём. Целился под блин, там было немного открыто. Шайба задела вратаря, но зашла в сетку. Так что хоккейный бог был на моей стороне, я благодарен за это», – цитирует Кузнецова журналист Эндрю Гиллис в «Твиттере».
Обладатель Президентского кубка «Флорида Пантерз» на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в Санрайзе (США) принимала «Вашингтон Кэпиталз» в рамках 1/8 финала плей-офф Восточной конференции. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Российский нападающий Евгений Кузнецов признан первой звездой матча. На его счету один гол.
Новость по темеЕвгений Кузнецов — первая звезда матча «Флорида» — «Вашингтон»
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