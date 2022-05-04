Пустозёров — о новом тренере «Салавата»: он помогал Овечкину и Буре бить рекорды в НХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Алексей Пустозёров поделился мнением о новом главном тренере команды Викторе Козлове.

«Если честно, то, мне кажется, никто и не сомневался, что команду возглавит Виктор Козлов. Его роль в штабе Томи Лямся была одной из определяющих, он много занимался именно нами, форвардами. Плюс все знают, что в своё время именно Виктор Николаевич был капитаном чемпионского «Салавата», а в НХЛ в роли центрального помогал бить рекорды Павлу Буре и Александру Овечкину. Очень авторитетный хоккеист и специалист!

Помог ли он мне лично в прошлом сезоне? Не только мне, но и всем нападающим, особенно молодёжи. Было много разных деталей, на которые он обращал внимание. Например, аритмия при дриблинге, при развитии скоростной или позиционной атаки. Многие советы реально помогли.

Могу ли сравнить Козлова с главным тренером сборной России Сергеем Зубовым? Сергей Александрович и Виктор Николаевич – легенды нашего хоккея, но при этом жёсткие, требовательные тренеры. Системы игры у них похожие, скоростные, с акцентом на атаку, но есть и различия. Например, у нас в Уфе – одни раскаты, в сборной – немного другие. Когда отрабатывали их, сразу вспомнили о СКА», – цитирует Пустозёрова Russia-Hockey.