Мичков и Кузьминов сыграют за молодёжную сборную России на турнире в Петербурге

Официальный телеграм-канал Федерации хоккея России объявил об изменениях в составах сборных России на турнир в Петербурге. Состав молодёжной сборной усилили Матвей Мичков и Егор Кузьминов, перешедшие из национальной команды.
Ранее стал известен состав молодёжной сборной России, который был вызван для подготовки к турниру в Санкт-Петербурге.
Вратари: Кирилл Герасимюк, Сергей Иванов (оба – CКА), Илья Набоков («Металлург»).
Защитники: Всеволод Альметкин («Ак Барс»), Артём Барабоша, Владимир Грудинин, Артём Дуда, Николай Макаров (все – ЦСКА), Ярослав Бусыгин («Витязь»), Даниил Булыгин («Спартак»), Никита Новиков («Динамо»), Богдан Крохалев («Металлург»), Александр Фигурин («Авангард»).
Нападающие: Матвей Аверочкин, Никита Шалышкин (оба – ЦСКА), Александр Волков, Александр Перевалов (оба – «Локомотив»), Никита Гребёнкин, Данила Юров (оба – «Металлург»), Илья Иванцов, Григорий Кузьмин, Даниил Лазутин (все – СКА), Дмитрий Кателевский, Иван Меховов (оба – «Ак Барс»), Павел Леука, Глеб Трикозов (оба – «Авангард»), Виктор Неучев («Автомобилист»), Илья Федотов («Торпедо»).
Тренерский штаб: главный тренер Владимир Филатов, тренеры Андрей Миронов и Павел Канарский, тренер вратарей Дмитрий Мезенцев.
4 мая молодёжная сборная отправится в Санкт-Петербург, где с 5 по 8 мая сыграет на турнире «St. Petersburg Cup». Участие в нём также примут национальная сборная России и сборная Беларуси.
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