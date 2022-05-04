Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Малкин — о недавней четырёхматчевой дисквалификации: куча денег, которые я потерял

Малкин — о недавней четырёхматчевой дисквалификации: куча денег, которые я потерял
Комментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вспомнил четырёхматчевую дисквалификацию, которую он отбыл в концовке регулярного чемпионата НХЛ. После возвращения на лёд Евгений в первом же матче оформил дубль.

«Куча денег, которые я потерял», – цитирует Малкина журналист Тейлор Хаазе в «Твиттере».

Напомним, 35-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был наказан четырёхматчевой дисквалификацией за удары по рукам и лицу защитнику «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). После сирены об окончании второго периода Малкин ударил защитника гостей Марка Боровецки клюшкой сначала по рукам, а затем по лицу, в результате чего на лице Марка появилась кровь и он выбыл до конца игры. За эти действия россиянин получил четыре минуты штрафа.

Новость по теме
Малкин — о Шестёркине: он невероятный. Я думаю, он выиграет «Везину»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022