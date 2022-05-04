Малкин — о недавней четырёхматчевой дисквалификации: куча денег, которые я потерял

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вспомнил четырёхматчевую дисквалификацию, которую он отбыл в концовке регулярного чемпионата НХЛ. После возвращения на лёд Евгений в первом же матче оформил дубль.



«Куча денег, которые я потерял», – цитирует Малкина журналист Тейлор Хаазе в «Твиттере».



Напомним, 35-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был наказан четырёхматчевой дисквалификацией за удары по рукам и лицу защитнику «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). После сирены об окончании второго периода Малкин ударил защитника гостей Марка Боровецки клюшкой сначала по рукам, а затем по лицу, в результате чего на лице Марка появилась кровь и он выбыл до конца игры. За эти действия россиянин получил четыре минуты штрафа.