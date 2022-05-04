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Малкин повторил рекорд Фёдорова по очкам в плей-офф среди россиян

Малкин повторил рекорд Фёдорова по очкам в плей-офф среди россиян
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» набрал два очка (1+1), и всего в его активе стало 176 баллов в плей-офф. Таким образом, он догнал лидирующего среди россиян по этому показателю Сергея Фёдорова.

Отметим, что на достижение у Малкина ушёл 171 матч, в то время как Фёдорову потребовалось 183 игры.
Всего на счету Малкина 65 голов в Кубке Стэнли и 111 результативных передач.

Напомним, что на третьем месте по этому показателю идёт нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, у которого 136 баллов (71+65) в 142 матчах. На четвёртой строчке располагается Никита Кучеров – 127 баллов (44+83) в 114 играх.

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