Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

Сегодня, 4 мая, состоялся второй игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. По два матча было сыграно в Восточной и Западной конференциях.
«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Питтсбург Пингвинз» – 3:4 ОТ
«Питтсбург» отыгрался с 0:2 и одержал победу в овертайме, причём решающий гол забил россиянин Евгений Малкин. Форвард отметился и результативной передачей. Ворота «Рейнджерс» защищал также голкипер из России – Игорь Шестёркин, отразивший 79 бросков. Это рекорд команды.
«Флорида Пантерз» – «Вашингтон Кэпиталз» – 2:4
«Вашингтон» одержал гостевую победу над победителем Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В составе «Кэпиталз» гол забил Евгений Малкин, а Александр Овечкин и Дмитрий Орлов отметились результативными передачами.
«Колорадо Эвеланш» – «Нэшвилл Предаторз» – 7:2
«Колорадо» разгромил «Нэшвилл», забив уже в первом периоде пять безответных шайб. Российский нападающий Валерий Ничушкин отдал одну результативную передачу.
«Калгари Флэймз» – «Даллас Старз» – 1:0
«Калгари» одержал победу с минимальным счётом благодаря голу Элиаса Линдхольма на шестой минуте матча. Отметим, что хозяева играли в тот момент в большинстве.
Турнирная сетка плей-офф НХЛ
- 4 мая 2022
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- 3 мая 2022
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