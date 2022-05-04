Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

Сегодня, 4 мая, состоялся второй игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. По два матча было сыграно в Восточной и Западной конференциях.



«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Питтсбург Пингвинз» – 3:4 ОТ

«Питтсбург» отыгрался с 0:2 и одержал победу в овертайме, причём решающий гол забил россиянин Евгений Малкин. Форвард отметился и результативной передачей. Ворота «Рейнджерс» защищал также голкипер из России – Игорь Шестёркин, отразивший 79 бросков. Это рекорд команды.

«Флорида Пантерз» – «Вашингтон Кэпиталз» – 2:4

«Вашингтон» одержал гостевую победу над победителем Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В составе «Кэпиталз» гол забил Евгений Малкин, а Александр Овечкин и Дмитрий Орлов отметились результативными передачами.

«Колорадо Эвеланш» – «Нэшвилл Предаторз» – 7:2

«Колорадо» разгромил «Нэшвилл», забив уже в первом периоде пять безответных шайб. Российский нападающий Валерий Ничушкин отдал одну результативную передачу.

«Калгари Флэймз» – «Даллас Старз» – 1:0

«Калгари» одержал победу с минимальным счётом благодаря голу Элиаса Линдхольма на шестой минуте матча. Отметим, что хозяева играли в тот момент в большинстве.

Турнирная сетка плей-офф НХЛ