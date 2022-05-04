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Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли
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Сегодня, 4 мая, состоялся второй игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. По два матча было сыграно в Восточной и Западной конференциях.

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Питтсбург Пингвинз» – 3:4 ОТ

«Питтсбург» отыгрался с 0:2 и одержал победу в овертайме, причём решающий гол забил россиянин Евгений Малкин. Форвард отметился и результативной передачей. Ворота «Рейнджерс» защищал также голкипер из России – Игорь Шестёркин, отразивший 79 бросков. Это рекорд команды.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
04 мая 2022, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Фокс (Зибанеджад, Крайдер) – 09:19 (5x4)   2:0 Копп (Строум, Труба) – 23:08 (5x5)   2:1 Гюнцель (Кросби, Раст) – 24:32 (5x5)   2:2 Гюнцель (Кросби, Раст) – 31:47 (5x5)   3:2 Крайдер (Зибанеджад) – 37:07 (4x5)   3:3 Раст (Малкин, Летанг) – 38:30 (5x3)   3:4 Малкин (Марино, Капанен) – 105:58 (5x5)

«Флорида Пантерз» – «Вашингтон Кэпиталз» – 2:4

«Вашингтон» одержал гостевую победу над победителем Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В составе «Кэпиталз» гол забил Евгений Малкин, а Александр Овечкин и Дмитрий Орлов отметились результативными передачами.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
04 мая 2022, среда. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Манта, Шульц) – 03:48 (5x5)   1:1 Беннетт (Гудас, Вераге) – 17:55 (5x5)   2:1 Жиру (Монтур) – 20:43 (5x5)   2:2 Кузнецов (Овечкин) – 48:14 (5x5)   2:3 Оши (Бекстрём, Орлов) – 50:37 (5x5)   2:4 Эллер – 59:11 (en)

«Колорадо Эвеланш» – «Нэшвилл Предаторз» – 7:2

«Колорадо» разгромил «Нэшвилл», забив уже в первом периоде пять безответных шайб. Российский нападающий Валерий Ничушкин отдал одну результативную передачу.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
04 мая 2022, среда. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 02:20 (5x4)   2:0 Тэйвз (Рантанен, Макар) – 02:42 (5x5)   3:0 Кольяно – 08:30 (4x5)   4:0 Макар – 12:15 (5x5)   5:0 Лехконен (Кадри, Ландеског) – 15:04 (5x5)   6:0 Ландеског (Маккиннон, Рантанен) – 34:44 (5x3)   6:1 Дюшейн (Джохансен, Гранлунд) – 38:40 (5x4)   7:1 Маккиннон (Жирар, Ничушкин) – 46:03 (5x5)   7:2 Дюшейн (Гранлунд, Беннинг) – 52:26 (5x5)

«Калгари Флэймз» – «Даллас Старз» – 1:0

«Калгари» одержал победу с минимальным счётом благодаря голу Элиаса Линдхольма на шестой минуте матча. Отметим, что хозяева играли в тот момент в большинстве.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
04 мая 2022, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 Линдхольм (Ткачук, Годро) – 05:01 (5x4)

Турнирная сетка плей-офф НХЛ

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