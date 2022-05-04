Фетисов: желаю Шестёркину вписать своё имя в историю «Рейнджерс», как Рихтер и Лундквист

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением об игре российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.

«Отразить 79 бросков — это, безусловно, очень много. Встречал ли я такое в своей игровой практике? Хороший вопрос (смеётся)! Когда мы играли, было трудно представить, чтобы за одну игру у соперника прошло такое количество бросков. Когда мы выступали за сборную СССР, за ЦСКА, мы всегда владели шайбой, не давали соперникам бросать. Не знаю, рекорд ли у Шестёркина или нет, но это очень много. Это требует высокой концентрации и мастерства.



«Рейнджерс» — знаковая команда, где всегда сказывается очень серьёзное давление болельщиков. Вратари часто становятся там любимчиками, можно вспомнить Лундквиста, Рихтера — их обожала публика! Шестёркин прибавляет. Желаю Игорю Шестёркину, чтобы он вписал свою имя в историю «Рейнджерс», как эти вратари», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.