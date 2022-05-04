Каменский: 79 сейвов Шестёркина — достойно, но в плей-офф считают только победу

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию и руководитель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский поделился мнением об игре российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в первом матче Кубка Стэнли.



«Если это не рекорд НХЛ, то отразить 79 бросков — это как минимум очень достойно. Это всё похвально, но как сыграли «Рейнджерс»? Команда ведь проиграла. Хорошо, что Шестёркин готов к этим броскам, готов оказывать такое сопротивление, но командный результат — это самое главное. Я не вратарь, поэтому не могу сказать, как технически может пройти столько бросков, а тем более — как их все отразить. Сейчас идёт плей-офф, поэтому мало бросков или много, а считают только победу твоей команды. Было бы куда приятнее выиграть. Шестёркин — молодец, он хорошо отражает броски, проявляет себя, но результат выше этого», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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