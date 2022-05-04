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Вячеслав Фетисов пожелал удачи российским хоккеистам, выступающим в плей-офф НХЛ

Вячеслав Фетисов пожелал удачи российским хоккеистам, выступающим в плей-офф НХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов пожелал удачи российским игрокам, которые выступают в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Хочу искренне пожелать удачи всем нашим ребятам, которые сейчас выступают за свои команды в плей-офф НХЛ. Хоккеисты и наши теннисисты остались единственными не тронутыми санкциями, кто представляет Россию на международной арене. Мы следим за ними, желаем всем успехов, побед и провести этот плей-офф без травм!» – сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, ранее Фетисов прокомментировал игру вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина, который в первом матче первого раунда Кубка Стэнли установил рекорд клуба по количеству отражённых бросков (79).

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