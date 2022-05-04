КХЛ назвала номинантов на звание самого ценного игрока плей-офф

КХЛ представила номинантов на приз «Золотая клюшка» — самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022.
Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. По итогам опроса в тройку лучших попали Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко из СКА, а также Вадим Шипачёв из московского «Динамо».
Антон Бурдасов – 41 матч, 42 очка (23+19)
В прошедшем чемпионате Антон Бурдасов преодолел отметки в 300 набранных очков и 600 матчей КХЛ. Вторую регулярку подряд он закончил с рекордным для себя показателем в 23 шайбы, а в сезоне-2021/2022 установил новый личный рекорд по очкам – 42 набранных балла.
Андрей Кузьменко – 45 матчей, 53 очка (20+33)
В сезоне-2021/2022 Андрей Кузьменко набрал своё 200-е очко в КХЛ и забросил 100-ю шайбу. По набранным очкам он обновил личные рекорды, как в регулярном чемпионате (53 против 37 в сезоне-2020/2021), так и в плей-офф (14 против 6 в сезоне 2020/2021).
Вадим Шипачёв – 48 матчей, 67 очков (24+43)
Вадим Шипачёв стал первым игроком, кто три года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. В прошедшем чемпионате он стал единоличным лидером списка лучших ассистентов лиги.
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