Путин не сыграет в матче Ночной хоккейной лиги 10 мая

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, что Путин не сыграет в матче Ночной хоккейной лиги, который состоится 10 мая в Сочи. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».
Напомним, турнир был создан в 2011 году по инициативе президента. 10 мая состоится гала-матч XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги, в котором примут участие звёзды отечественного хоккея, почётные гости и участники фестиваля.
Согласно анонсу Министерства спорта РФ, с 4 по 16 мая 2022 года на ледовых площадках Олимпийского парка федеральной территории «Сириус» проходит финал XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги.
В сезоне-2021/2022 Ночная хоккейная лига объединила рекордное количество участников – 1151 команду из 76 субъектов Российской Федерации, это 21 467 хоккеистов-любителей.
Чемпионат Ночной хоккейной лиги, который носит название «Всероссийский фестиваль», проводится с сентября по май в два этапа. На первом отборочном этапе – с сентября по март – проходят соревнования в регионах. Их победители приглашаются в мае на второй этап – финальный.
В финале XI фестиваля примут участие 168 команд, включая шесть женских в дивизионе «Амазонки». Дивизион «Амазонки» – финальный турнир чемпионата Любительской ночной лиги женского хоккея, который проводится в рамках финала фестиваля Ночной хоккейной лиги.
- 4 мая 2022
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