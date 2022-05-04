Ярослав Дыбленко продолжит карьеру в ЦСКА

Защитник Ярослав Дыбленко перешёл из «Сочи» в московский ЦСКА, сообщает официальный сайт армейцев. Соглашение с игроком рассчитано на два сезона.
В КХЛ 28-летний игрок провёл 356 матчей за «Атлант», «Спартак», СКА и «Сочи». На его счету 70 (22+48) очков при показателе полезности «+17». Прошедший сезон Ярослав начинал в СКА, по ходу чемпионата перешёл в «Сочи».
За сочинцев Дыбленко провёл 21 матч в регулярном чемпионате и набрал семь очков: забросил две шайбы и отдал пять результативных передач.
В СКА на его счету 14 матчей по ходу сезона-2021/2022.
По итогам регулярного чемпионата армейцы заняли третье место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф, где дошли до финала турнира. В финальной серии красно-синие обыграли магнитогорский «Металлург» (4-3), отыгравшись со счёта 1-3.
- 4 мая 2022
-
14:22
-
14:12
-
14:07
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:14
-
13:00
-
12:44
-
12:30
-
12:22
-
12:00
-
11:44
-
11:31
-
11:14
-
10:59
-
10:15
-
10:00
-
09:35
-
08:55
-
08:28
-
08:27
-
08:21
-
08:19
-
07:59
-
07:10
-
07:06
-
06:54
-
05:50
-
05:31
-
04:58
-
04:51
-
04:08
-
03:52
-
00:26