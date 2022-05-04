Ярослав Дыбленко продолжит карьеру в ЦСКА

Защитник Ярослав Дыбленко перешёл из «Сочи» в московский ЦСКА, сообщает официальный сайт армейцев. Соглашение с игроком рассчитано на два сезона.

В КХЛ 28-летний игрок провёл 356 матчей за «Атлант», «Спартак», СКА и «Сочи». На его счету 70 (22+48) очков при показателе полезности «+17». Прошедший сезон Ярослав начинал в СКА, по ходу чемпионата перешёл в «Сочи».

За сочинцев Дыбленко провёл 21 матч в регулярном чемпионате и набрал семь очков: забросил две шайбы и отдал пять результативных передач.

В СКА на его счету 14 матчей по ходу сезона-2021/2022.

По итогам регулярного чемпионата армейцы заняли третье место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф, где дошли до финала турнира. В финальной серии красно-синие обыграли магнитогорский «Металлург» (4-3), отыгравшись со счёта 1-3.