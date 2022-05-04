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Восемь игроков НХЛ сыграют за сборную Швеции на чемпионате мира — 2022

Восемь игроков НХЛ сыграют за сборную Швеции на чемпионате мира — 2022
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Стали известны восемь игроков, которые сыграют за сборную Швеции на чемпионате мира. Об этом сообщает издание Aftonbladet.se.

В этом списке — голкипер «Детройт Ред Уингз» Магнус Хелльберг, защитники Оливер Экман-Ларссон («Ванкувер Кэнакс»), Адам Ларссон («Сиэтл Кракен»), Расмус Далин («Баффало Сэйбрз») и Эрик Густафссон («Чикаго Блэкхоукс»), а также нападающие Расмус Асплунд (Баффало Сэйбрз»), Эмиль Бемстрём («Коламбус Блю Джекетс») и Йонатан Берггрен («Детройт Ред Уингз»).

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 13 по 29 мая в Хельсинки и Тампере (Финляндия). Сборная Швеции сыграет в группе B вместе с командами Чехии, Латвии, Норвегии, Финляндии, Австрии, Великобритании и США. Сборная России пропустит предстоящий турнир из-за дисквалификации со стороны Международной федерации хоккея.

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