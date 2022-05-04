Восемь игроков НХЛ сыграют за сборную Швеции на чемпионате мира — 2022

Стали известны восемь игроков, которые сыграют за сборную Швеции на чемпионате мира. Об этом сообщает издание Aftonbladet.se.
В этом списке — голкипер «Детройт Ред Уингз» Магнус Хелльберг, защитники Оливер Экман-Ларссон («Ванкувер Кэнакс»), Адам Ларссон («Сиэтл Кракен»), Расмус Далин («Баффало Сэйбрз») и Эрик Густафссон («Чикаго Блэкхоукс»), а также нападающие Расмус Асплунд (Баффало Сэйбрз»), Эмиль Бемстрём («Коламбус Блю Джекетс») и Йонатан Берггрен («Детройт Ред Уингз»).
Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 13 по 29 мая в Хельсинки и Тампере (Финляндия). Сборная Швеции сыграет в группе B вместе с командами Чехии, Латвии, Норвегии, Финляндии, Австрии, Великобритании и США. Сборная России пропустит предстоящий турнир из-за дисквалификации со стороны Международной федерации хоккея.
- 4 мая 2022
-
14:35
-
14:22
-
14:12
-
14:07
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:14
-
13:00
-
12:44
-
12:30
-
12:22
-
12:00
-
11:44
-
11:31
-
11:14
-
10:59
-
10:15
-
10:00
-
09:35
-
08:55
-
08:28
-
08:27
-
08:21
-
08:19
-
07:59
-
07:10
-
07:06
-
06:54
-
05:50
-
05:31
-
04:58
-
04:51
-
04:08
-
03:52