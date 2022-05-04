В. Филатов: молодёжка постарается не ударить в грязь лицом в матче со сборной России

Главный тренер молодёжной сборной России Владимир Филатов рассказал о настрое команды на товарищеский турнир, в котором команда сыграет с национальной сборной России.
«Для Мичкова и Кузьминова, которые пополнили состав команды, самое главное – это игровая практика. Не думаю, что есть принципиальная разница, играть за национальную или молодёжную команду. Завтра будет сложный матч против национальной команды, думаю, ребятам захочется доказать, что они конкурентоспособны и могут претендовать на попадание в состав основной сборной.
На всех турнирах сборная России всегда ставит только одну цель – побеждать. Сейчас у нас две сборные на турнире. Хотим дать бой национальной команде. Не знаю, насколько это получится, но мы подготовились, будем стараться не ударить в грязь лицом. Ну и сборную Беларуси тоже попытаемся победить.
Игра против взрослых сборных – это положительный опыт. Нет ничего лучше, чем играть против сильных соперников, учиться в таких матчах. С менее сильным соперником не будешь выкладываться на 100%, а с серьёзным соперником сделаешь всё, чтобы победить. Это огромный плюс для нас.
Это та же самая молодёжка, практически та же команда «СКА-1946», с которой мы работали ещё неделю назад. Набор упражнений и вектор развития в молодёжной сборной не отличается от национальной. Только у нас игроки помладше.
На Кубке Чёрного моря будут две молодёжные сборные, это традиционно. Круг кандидатов достаточно широкий, дадим шанс проявить себя всем ребятам. Конечно, на Кубке Чёрного моря будут и хоккеисты «Динамо» СПб, и СКА», – передаёт слова Филатова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 4 мая 2022
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