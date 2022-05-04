Мичков — о матче со сборной России: если будет момент забить лакросс, попробую

Нападающий молодёжной сборной России Матвей Мичков рассказал о желании забить лакросс-гол основной сборной.

«Вчера позвонили, сказали, что буду играть за молодёжную сборную. Атмосфера везде классная, мне без разницы, где играть. Отличий нет, и там, и там классные команды и хорошие коллективы. Где скажут, там и буду играть и выкладываться на 100%. Конечно, не расстроился.

Всегда интересно играть в хоккей, завтра – обычная, рядовая игра с национальной сборной России. Но это всегда интересно, надо будет выкладываться по максимуму. Конечно, думаем о победе? А смысл выходить на лёд, думая не о победе? Будем выкладываться на 100%, посмотрим, как будет складываться игра. Дай бог, чтобы всё было хорошо, без травм для обеих команд. Если будет момент забить лакросс, попробую. Если не будет, другие голы нужно будет пытаться забивать.

Волнения особо не чувствовал нигде, может, только в первых сменах. Везде надо играть уверенно, слава богу, это получалось.

Сейчас сыграли финал МХЛ с «Красной Армией», так что психологически мы готовы на 100%. Физически, думаю, тоже готовы», – передаёт слова Мичкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.