Чешские легионеры «Трактора» пропустят следующий сезон КХЛ

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал ситуацию с легионерами команды.
«Как мы и отмечали на итоговой пресс-конференции, всем нашим легионерам понадобилось несколько недель, чтобы оценить обстановку в своих странах и пообщаться с семьями. На сегодняшний день могу сказать, что нами совместно с чешскими хоккеистами принято решение, что они пропустят следующий сезон в КХЛ. В клубе понимают их позицию. Хочется только поблагодарить их за всё, что они сделали для «Трактора», и пожелать удачи.
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Они пропустят только один год? Многое будет зависеть от текущей ситуации в мире. Мы знаем, что всем ребятам было комфортно играть в Челябинске, и надеемся, что этот фактор может сыграть в нашу пользу в дальнейшем. Как это будет выглядеть с юридической точки зрения? Как досрочное расторжение контракта по инициативе хоккеиста.
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Ник Бэйлен, Теэму Пулккинен, Лоуренс Пилут? С ними мы находимся в ежедневном диалоге. Окончательного решения пока нет. Ждём его в ближайшее время», — приводит слова Савина официальный телеграм-канал челябинцев.
Отметим, что среди чешских легионеров «Трактора» — вратарь Роман Вилл, а также нападающие Томаш Гика и Лукаш Седлак.
- 4 мая 2022
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