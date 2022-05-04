Хуснутдинов — о матче с молодёжкой: Россия никак не может проигрывать

Нападающий сборной России по хоккею Марат Хуснутдинов поделился ожиданиями от предстоящего турнира в Санкт-Петербурге.

«Самый насыщенный сезон в моей жизни. Уже два раза заканчивался и снова возобновился. Всегда здорово оказаться в сборной, многих ребят знаю. Мало шансов сыграть в одной команде, так что я очень рад оказаться здесь.

Постараемся подарить небольшой праздник городу. Надеюсь, в Туле это получилось, постараемся сделать это и в Питере. Для нас любой матч как за финал, мы всегда мотивированы.

Конечно, в матче с молодёжной сборной будем выкладываться на 100%. Вы спросили у Николаева, когда он не выкладывался? Я бы узнал. Для нас каждый матч важен — мы представляем сборную страны, никак не можем проигрывать, играем только на победу.

Сборная Беларуси здесь будет усилена игроками минского «Динамо»? Да мы тоже усилились! Без разницы, с кем играем. Отличный опыт, что у них добавились ребята из КХЛ, проверим силы с ними», – передаёт слова Хуснутдинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.