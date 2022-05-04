Главный тренер сборной России объяснил решение перевести Мичкова и Кузьминова в молодёжку

Главный тренер сборной России Сергей Зубов объяснил решение перевести Матвея Мичкова и Егора Кузьминова в молодёжную национальную команду.

«Никакой недооценки белорусов нет. Обе игры прошли в напряжённой борьбе. Ребята сидели на сборах, готовились к этому турниру. Сами видели, во втором матче пришлось нелегко, в третьем периоде они нас немного даже прижали. Здесь всё серьёзно. Наша подготовка и настрой на турнир на самом высоком уровне.

Будет агрессивный, динамичный хоккей. Не будем отсиживаться и чего-то ждать, пойдём вперёд.

Хоккеисты из «СКА-1946»? Ребята прогрессируют, мы это только приветствуем. Им нелегко, они отыграли полный плей-офф. Благодарим, что они смогли сюда приехать. Кому-то из них чуть тяжелее, кому-то чуть легче. В прошлом матче один из игроков получил травму, там гематома. Он имел полное право сказать – не могу. Но через день он уже был здесь. Просто молодец.

Кузьминов и Мичков? Решили немного усилить молодёжную команду. Они отлично с нами поработали, в молодёжной сборной они получат полный шанс проявить себя, поэтому это логичное решение.

У нас нет сейчас первого, второго и третьего вратаря, будем смотреть от матча к матчу.

Чего жду от матча с молодёжкой? Наша команда сама – наполовину молодёжка. Хотим сыграть в хороший хоккей на высоком уровне, доставить радость и себе, и болельщикам. Наша обязанность – показать хороший хоккей», – передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.