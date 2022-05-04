Оши забил 6 победных голов в плей-офф. Больше в истории «Кэпиталз» у Овечкина и Бекстрёма

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» забросил шайбу, которая стала победной для «столичных».
Как отмечает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, для американского форварда этот победный гол стал шестым в плей-офф. По этому показателю Оши занимает третье место в истории «Вашингтона», уступая лишь российскому капитану команды Александру Овечкину (10 победных голов) и шведскому нападающему Никласу Бекстрёму (7 шайб).
Напомним, в ночь с 3 на 4 мая обладатель Президентского кубка «Флорида Пантерз» на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в Санрайзе (США) принимала «Вашингтон Кэпиталз» в рамках 1/4 финала плей-офф Восточной конференции. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
- 4 мая 2022
-
19:55
-
19:32
-
19:15
-
18:55
-
18:21
-
18:00
-
17:49
-
17:45
-
17:24
-
17:00
-
16:46
-
16:36
-
16:28
-
16:00
-
15:52
-
15:46
-
15:14
-
14:35
-
14:22
-
14:12
-
14:07
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:14
-
13:00
-
12:44
-
12:30
-
12:22
-
12:00
-
11:44
-
11:31
-
11:14
-
10:59
-
10:15