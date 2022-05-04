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Оши забил 6 победных голов в плей-офф. Больше в истории «Кэпиталз» у Овечкина и Бекстрёма

Оши забил 6 победных голов в плей-офф. Больше в истории «Кэпиталз» у Овечкина и Бекстрёма
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» забросил шайбу, которая стала победной для «столичных».

Как отмечает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, для американского форварда этот победный гол стал шестым в плей-офф. По этому показателю Оши занимает третье место в истории «Вашингтона», уступая лишь российскому капитану команды Александру Овечкину (10 победных голов) и шведскому нападающему Никласу Бекстрёму (7 шайб).

Напомним, в ночь с 3 на 4 мая обладатель Президентского кубка «Флорида Пантерз» на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в Санрайзе (США) принимала «Вашингтон Кэпиталз» в рамках 1/4 финала плей-офф Восточной конференции. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

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