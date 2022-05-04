«Изумительный матч Шестёркина». НХЛ выложила видео с лучшими сейвами Игоря с «Питтсбургом»

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 79 бросков в матче с «Питтсбург Пингвинз». Официальный сайт Национальной хоккейной лиги не прошёл мимо такого знаменательного события и выпустил видео с лучшими сейвами российского вратаря в этой встрече.

«Изумительный первый матч Шестёркина», — говорится в сообщении.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся первый матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. Шестёркин установил рекорд клуба по отражённым броскам в одном матче НХЛ.