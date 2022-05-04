The Athletic — о «Питтсбурге»: этот сезон может быть последней песнью для Кросби и Малкина

Обозреватель The Athletic Шон Макиндо составил рейтинг клубов НХЛ в зависимости от того, какое давление оказывается на каждую из команд. Он выделил четыре главных фактора: ожиданий, засухи (сколько клуб не выигрывал Кубок Стэнли), уходящего времени (как команда может измениться после сезона — из-за стареющих игроков, проблем с потолком зарплат или с новыми контрактами) и особых обстоятельств (дополнительные условия).

«Питтсбург Пингвинз» в его рейтинге занял девятое из 16 мест.

«Фактор ожиданий: 4/10. Они поднимались и опускались в течение всего года, но ожидания не кажутся высокими перед плей-офф.



Фактор засухи: 2/10. Прошло целых пять лет с момента их последнего чемпионства, лучше подарите им ещё одного игрока на целое поколение, прежде чем они начнут нервничать.



Фактор уходящего времени: 10/10. Сидни Кросби 34 года, а Евгений Малкин и Крис Летанг оба становятся НСА после этого сезона. Тебе не хочется слишком драматизировать, но это действительно похоже на то, что это может быть последняя песнь для этого костяка (или, по крайней мере, руководство намеренно держит эту дверь открытой).



Особые обстоятельства: 0. Сломанная нога Тристана Джерри делает путь намного сложнее, но также даёт им оправдание «ведь наш вратарь получил травму», чтобы отступить, если дела пойдут плохо, так что это уравновешивает.



Оценка давления: 16/30. Являются ли заголовки, в которых используется фраза «запах потенциального разложения», плохим? Чувствую, что да, это плохо», — приводит слова Макиндо The Athletic.