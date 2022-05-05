Вратарь «Каролины» Пётр Кочетков дебютировал в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит второй матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Бостон Брюинз».



На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче — 2:0.



На восьмой минуте на льду появился российский вратарь «Каролины» Пётр Кочетков, заменивший Антти Раанту. Это дебютная игра для Кочеткова в плей-офф НХЛ. В регулярном чемпионате россиянин успех принять участие в трёх поединках.



Счёт на 14 минуте открыл Йеспер Фаст, которому ассистировали Джордан Стаал и Джейккоб Славин. На 16 минут преимущество «Каролины» удвоил Себастьян Ахо. Передачи на счету Тони Деанджело и Джейккоба Славина.



Напомним, что в первом поединке «Каролина» одержала победу со счётом 5:1.