«Каролина» упрочила преимущество в серии с «Бостоном», у Свечникова — передача

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся второй матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в которой «Каролина Харрикейнз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
«Каролина» открыла счёт на 14-й минуте. Йспер Фаст сумел записать своё имя в протокол. На 16-й минуте Себастьян Ахо упрочил преимущество «Каролины». На 22-й минуте финский нападающий оформил дубль.
На 35-й минуте гости сократили отставание. У «Бостона» отличился Патрис Бержерон. Через четыре минуты Нино Нидеррайтер сделал счёт на табло 4:1. На 53-й минуте Бержерон оформил дубль. Подвёл итоги матча Нидеррайтер, поразивший пустые ворота.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников оформил результативную передачу. Он провёл на льду 17 минут и 24 секунды. Вратарь Пётр Кочетков, который заменил в первом периоде Антти Раанту, отразил 30 бросков.
Напомним, что в первом поединке «Каролина» одержала победу со счётом 5:1.
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