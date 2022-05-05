Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Каролина» упрочила преимущество в серии с «Бостоном», у Свечникова — передача

«Каролина» упрочила преимущество в серии с «Бостоном», у Свечникова — передача
Комментарии

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся второй матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в которой «Каролина Харрикейнз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

«Каролина» открыла счёт на 14-й минуте. Йспер Фаст сумел записать своё имя в протокол. На 16-й минуте Себастьян Ахо упрочил преимущество «Каролины». На 22-й минуте финский нападающий оформил дубль.

На 35-й минуте гости сократили отставание. У «Бостона» отличился Патрис Бержерон. Через четыре минуты Нино Нидеррайтер сделал счёт на табло 4:1. На 53-й минуте Бержерон оформил дубль. Подвёл итоги матча Нидеррайтер, поразивший пустые ворота.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников оформил результативную передачу. Он провёл на льду 17 минут и 24 секунды. Вратарь Пётр Кочетков, который заменил в первом периоде Антти Раанту, отразил 30 бросков.

Напомним, что в первом поединке «Каролина» одержала победу со счётом 5:1.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
05 мая 2022, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Фаст (Стаал, Славин) – 13:03 (5x5)   2:0 Ахо (Деанджело, Славин) – 15:30 (5x5)   3:0 Ахо (Деанджело, Терявяйнен) – 21:10 (5x4)   3:1 Бержерон (Маршан) – 34:57 (5x4)   4:1 Нидеррайтер (Трочек, Деанджело) – 38:52 (5x3)   4:2 Бержерон (Макэвой) – 52:21 (5x5)   5:2 Нидеррайтер (Свечников) – 59:19 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022