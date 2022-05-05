Пётр Кочетков вошёл в тройку лучших игроков встречи «Каролина» — «Бостон» в Кубке Стэнли

22-летний российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков, защищавший ворота «ураганов» во второй игре 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Бостон Брюинз» (5:2, 2-0), признан третьей звездой встречи, отразив 30 бросков из 32. Об этом сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте.

Лучшим игроком признан финский нападающий «Каролины» Себастьян Ахо, отметившийся дублем и завершивший матч с показателем полезности «+2» за 22 минуты 9 секунд. Вторая звезда – защитник «Харрикейнз» Тони Деанджело, совершивший ассистентский хет-трик.

Напомним, Кочетков дебютировал за «Каролину» в заключительных встречах регулярного чемпионата НХЛ. Он успел провести три встречи, в которых отражал 90,2% бросков, пропуская в среднем 2,42 шайбы за игру. Примечательно, что он одержал победу в каждой из четырёх встреч, в которых он появлялся на льду.