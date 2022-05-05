Кочетков и Раанта повторили достижение вратарской бригады «Детройта» 1978 года

22-летний российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков, защищавший ворота «ураганов» во второй игре 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Бостон Брюинз» (5:2, 2-0), стал соавтором одного из статистических достижений в паре со своим партнёром по команде – Анти Раантой.
После того, как Раанта (35 сейвов) одержал свою первую в истории победу в плей-офф НХЛ в первой игре серии с «Бостоном» (5:1), Петр Кочетков (30 сейвов) последовал его примеру во второй игре.
Только у одной команды в истории НХЛ было два разных вратаря, каждый из которых одержал свою первую победу в плей-офф в карьере в первых двух играх плей-офф – это «Детройт Ред Уингз» с парой Рон Лоу и Джим Рузерфорд в 1978 году.
Напомним, Кочетков дебютировал за «Каролину» в заключительных встречах регулярного чемпионата НХЛ. Он успел провести три встречи, в которых отражал 90,2% бросков, пропуская в среднем 2,42 шайбы за игру. Примечательно, что он одержал победу в каждой из четырёх встреч, в которых он появлялся на льду.
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